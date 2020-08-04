Золотая лихорадка обходит Украину стороной
Цена золота обновила рекордный максимум в своей истории на торгах 3 августа. Стоимость тройской унции золота второй раз за несколько дней превысила $2000. Рост стоимости золота вполне логичен – инвесткомпании массово выводят средства из акций и облигаций, поскольку риск вложения в эти активы значительно возрастает, и прячут деньги клиентов в тихой гавани. Для Украины мировой тренд особого значения не имеет: наши банки продают золото дороже, чем покупают. Так что участие в золотой лихорадке для украинцев убыточно.
Отчего паника? Очень просто. По предварительным данным Министерства торговли США, ВВП страны во втором квартале упал на 9,5% по сравнению с первым. В годовом исчислении это дает исторически беспрецедентное падение на 32,9%. Потребление домохозяйств, которое обеспечивает две трети ВВП, сократилось в годовом исчислении на 34,6%.
Если Китай – мастерская мира, то США – это глобальный монетный двор. Доллар – главная мировая валюта. Евро ему даже не конкурент. Мировой финансовый центр также находится в США, здесь крутятся гигантские капиталы и надуваются финансовые пузыри.
Попытка залить экономику США и европейских стран деньгами, чтобы минимизировать последствия коронавируса, вызвала серьезные опасения будущей инфляции. А так как прямая защита от потенциальной инфляции – это инвестиция в золото, то все кинулись вкладывать в этот драгоценный металл.
Важную роль играет и поведение Федеральной резервной системы (ФРС), которая, по сути, является центральным банком Штатов. Крупнейший эмиссионный центр планеты активно вливает деньги в экономику страны путем покупки ценных бумаг (чаще всего это государственные облигации США – так называемые treasuries).
Бизнес нервничает, наблюдая, как денежный станок ФРС денно и нощно "печатает" деньги для того, чтобы спасти финансовый рынок. И полагает, что это не только ведет к инфляции, но и надувает рынок ценных бумаг, который вскоре может рухнуть. Причина бежать из бумаг налицо? А куда бежать? В банки? Не выгодно. Они снижают процентные ставки до минимума.
Коронавирус усилил проблемы отрасли. Apple даже не может представить новый смартфон в сентябре, как он делал всегда, и винит в своих проблемах Китай. Китайский IT-сектор тоже переживает не лучшие времена, несмотря на то, что прошлый год оказался для него финансово успешным: Huawei догнала и даже ненадолго перегнала Samsung по продажам смартфонов
Оттянуть часть испуганного ресурса могла бы мировая IT-индустрия. Но еще до начала пандемии она показала первые признаки большого падения. Компании из так называемой FAANG – Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google – за короткое время в конце прошлого года потеряли $1 трлн. Акции одной лишь Apple подешевели на 35%. Производитель смартфонов №1 Samsung Electronics сообщил о падении прибыли на 28,7%. На его главного конкурента Huawei ополчились Европа, Канада и США. Эксперты предрекают «скоропостижную смерть» НТС и агонию LG.
Мы подробно описывали эту ситуацию, которая напоминает канун событий конца 90-х – начала 2000-х – знаменитый «крах доткомов». Пока эксперты спорили, это уже катастрофа или только первый шаг к ней, акции Apple продолжали дешеветь.
Коронавирус усилил проблемы отрасли. Apple даже не может представить новый смартфон в сентябре, как он делал всегда, и винит в своих проблемах Китай. Китайский IT-сектор тоже переживает не лучшие времена, несмотря на то, что прошлый год оказался для него финансово успешным: Huawei догнала и даже ненадолго перегнала Samsung по продажам смартфонов, заработав около $100 млрд. хотя страна выбирается из последствий эпидемии быстрее, чем другие государства мира.
Глядя на все это, инвесторы припоминают весну 2000 года, когда лопнул “пузырь” рынка интернет-компаний с общей капитализацией $6,7 трлн. Кризис получил название "крах доткомов".
Давно забытые лидеры рынка конца 90-х AOL (America Online) и Time Warner слились в одну корпорацию. Сумма сделки, составила $350 млрд. (!). Но те компании, что пережили кризис, стали всемирными гигантами – Google, Amazon, eBay.
Правда, сейчас у них дела идут не очень, судя по динамике биржевых индексов S&P 500, Dow Jones и Nasdaq. Именно эти индексы отражают состояние здоровья высокотехнологической отрасли.
Финансовый аналитик Андрей Головачев полагает, что “золотая лихорадка” на фоне описанных выше тенденций свидетельствует о приближении нового глобального финансового кризиса, который будет сильнее, чем кризис 2008 года.
“Как минимум 25% мирового ВВП исчезнет. Это будет последний кризис, который подведет черту под нынешней финансовой архитектурой. По итогам следующего кризиса будет создана новая финансовая архитектура, в которой доллар уже не будет единственной резервной валютой, а МВФ и Мировой банк превратятся в никому не нужные бюрократические конторы”, – пишет Головачев в своем блоге на Facebook.
Реалисты осознали, что праздник закончился и впереди неизбежное схлопывание финансовых пузырей, которые надулись за последний десятилетний период дешевых денег. Коронавирус лишь ускорит протыкание пузырей. Реалисты выходят из фондовых рынков и перекладываются в золото, где началось подлинное ралли
Он припоминает ставшую знаменитой фразу Джорджа Сороса, произнесенную в мае 2000 года: "Музыка уже окончилась, а они все танцуют". Так Сорос охарактеризовал поведение близоруких оптимистов, которые продолжали инвестировать в доткомы, не замечая надвигающегося краха на фондовой площадке Nasdaq.
“На финансовых рынках история всегда будет повторяться. Там всегда будут надуваться и лопаться пузыри, потому что такова природа финансовых рынков. И там всегда будут дальновидные реалисты, которые вовремя уйдут с рынка, и близорукие оптимисты, которые потеряют все и выбросятся из окна небоскреба.
Так и сейчас. Реалисты осознали, что праздник закончился и впереди неизбежное схлопывание финансовых пузырей, которые надулись за последний десятилетний период дешевых денег. Коронавирус лишь ускорит протыкание пузырей. Реалисты выходят из фондовых рынков и перекладываются в золото, где началось подлинное ралли.
Оптимисты, как всегда, требуют продолжения банкета, продолжают покупать акции и убеждают друг друга, что после разработки вакцины экономика вернется на круги своя. Увы, не вернется!”, – прогнозирует Андрей Головачев.
В общем, с теорией золотой лихорадки все понятно. А что же с практикой? Стоит ли маленькому украинцу срочно бежать в банк и скупать золотые слитки? Вопрос в том, что он хочет от этого получить и как быстро?
Если речь идет о долгосрочной перспективе, то перепрятать деньги в золоте можно. Хотя никто не знает, какой будет его цена через 5-10 лет. Пока можно констатировать, что купившие золото 5 лет назад сейчас могут продать его больше, чем в два раза дороже.
Но если вы хотите купить золото ненадолго, то столкнетесь с хитростью украинских банков. В среднем цена покупки на 20% выше, чем цена продажи банками золотых слитков.
Скажем, если слиток в 20 граммов при покупке его в банке стоит в среднем 36 400 грн., то обратно банк выкупит тот же слиток уже за 31 500 грн. К тому же не все банки выкупают даже те слитки, которые они продают. И уж точно сложно найти банк, который выгодно возьмет чужой слиток. Обычно при этом назначают дорогостоящие экспертизы, которые съедают весомую часть суммы. Так что золотая лихорадка обходит Украину стороной. С нашими банками золотой каши не сваришь.