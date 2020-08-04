Золотая лихорадка обходит Украину стороной

Цена золота обновила рекордный максимум в своей истории на торгах 3 августа. Стоимость тройской унции золота второй раз за несколько дней превысила $2000. Рост стоимости золота вполне логичен – инвесткомпании массово выводят средства из акций и облигаций, поскольку риск вложения в эти активы значительно возрастает, и прячут деньги клиентов в тихой гавани. Для Украины мировой тренд особого значения не имеет: наши банки продают золото дороже, чем покупают. Так что участие в золотой лихорадке для украинцев убыточно.



Отчего паника? Очень просто. По предварительным данным Министерства торговли США, ВВП страны во втором квартале упал на 9,5% по сравнению с первым. В годовом исчислении это дает исторически беспрецедентное падение на 32,9%. Потребление домохозяйств, которое обеспечивает две трети ВВП, сократилось в годовом исчислении на 34,6%.



Если Китай – мастерская мира, то США – это глобальный монетный двор. Доллар – главная мировая валюта. Евро ему даже не конкурент. Мировой финансовый центр также находится в США, здесь крутятся гигантские капиталы и надуваются финансовые пузыри.



Попытка залить экономику США и европейских стран деньгами, чтобы минимизировать последствия коронавируса, вызвала серьезные опасения будущей инфляции. А так как прямая защита от потенциальной инфляции – это инвестиция в золото, то все кинулись вкладывать в этот драгоценный металл.



Важную роль играет и поведение Федеральной резервной системы (ФРС), которая, по сути, является центральным банком Штатов. Крупнейший эмиссионный центр планеты активно вливает деньги в экономику страны путем покупки ценных бумаг (чаще всего это государственные облигации США – так называемые treasuries).



Бизнес нервничает, наблюдая, как денежный станок ФРС денно и нощно "печатает" деньги для того, чтобы спасти финансовый рынок. И полагает, что это не только ведет к инфляции, но и надувает рынок ценных бумаг, который вскоре может рухнуть. Причина бежать из бумаг налицо? А куда бежать? В банки? Не выгодно. Они снижают процентные ставки до минимума.



Коронавирус усилил проблемы отрасли. Apple даже не может представить новый смартфон в сентябре, как он делал всегда, и винит в своих проблемах Китай. Китайский IT-сектор тоже переживает не лучшие времена, несмотря на то, что прошлый год оказался для него финансово успешным: Huawei догнала и даже ненадолго перегнала Samsung по продажам смартфонов

Реалисты осознали, что праздник закончился и впереди неизбежное схлопывание финансовых пузырей, которые надулись за последний десятилетний период дешевых денег. Коронавирус лишь ускорит протыкание пузырей. Реалисты выходят из фондовых рынков и перекладываются в золото, где началось подлинное ралли