Сингапур обязал приезжих носить трекеры на самоизоляции

Из-за пандемии коронавируса Сингапур обязал туристов и всех, кто въезжает из других стран, носить специальные трекеры во время двухнедельной самоизоляции. За нарушение новых правил грозит штраф до 10 тысяч долларов.



Об этом пишет The Straits Times.



Сообщается, что все приезжие, которые будут проходить 14-дневную самоизоляцию дома, с 11 августа должны носить электронное устройство контроля. Меры распространяются на граждан Сингапура, иностранцев с видом на жительство и членов их семей. Дети до 12 лет освобождены от этого обязательства.



Предполагается, что трекеры позволят властям эффективно контролировать тех, кто проходит карантин, поскольку ограничения на поездки постепенно снимаются. Устройства будут выдавать на контрольно-пропускных пунктах.



Трекер нужно активировать, как только человек добрался домой. Для определения локации используются сигналы GPS, 4G или Bluetooth. В течение двух недель на него будут приходить уведомления, а попытка покинуть место жительства или взломать трекер будет наказываться.



За взлом трекера или досрочное снятие грозит штраф до 10 тысяч долларов или тюремное заключение на срок до полугода. Для иностранцев могут сократить сроки действия видов на жительство.

