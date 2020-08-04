Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке

Трех моряков нашли на необитаемом острове в Микронезии благодаря огромной надписи SOS на песке. Об этом сообщает Минобороны Австралии.



30 июля моряки отплыли от атолла Пулуват на семиметровой лодке. Они планировали преодолеть 43 километра до атолла Пулап (Микронезия), но в пути сбились с курса и израсходовали все топливо, отмечает Associated Press.



Местные спасатели попросили помощи у Австралии. К поискам присоединился десантный корабль «Канберра», возвращавшийся с учений в штате Гавайи. 2 августа, спустя три дня после их исчезновения, австралийские военные заметили на берегу острова надпись SOS. Моряки находились в 190 километрах от атолла Пулуват.



Военный вертолет доставил заблудившимся путешественникам еду и воду. Со слов спасателей, моряки живы и здоровы. В ближайшее время их заберет микронезийский патрульный корабль.

