Украина и Молдова "реанимировали" диалог по поводу проблемных вопросов - Кулеба

Украина и Молдова договорились "реанимировать" заседание и консультации, посвященные прежде всего, пакетной договоренности, которая касается вопросов Днестровской ГЭС, по поводу дороги "Одесса-Рени". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает корреспондент УНН.



"Безусловно, в центре нашего разговора находились вопросы экономики, взаимодействие между нашими странами в экономической сфере, торговле... Все это чрезвычайно важно для экономики наших стран и я очень рад, что нам удалось договориться с Олегом Цули восстановить... я бы даже сказал бы - "реанимировать" заседание и консультации, посвященные тем проблемным вопросам, которые есть у наших отношениях. Прежде всего - по "пакетной договоренности", которая касается вопросов Днестровской ГЭС, по поводу дороги "Одесса-Рени", - рассказал Кулеба.

