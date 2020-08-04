Лукашенко о земельной реформе в Украине: зачем нам повторять чужие ошибки

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал земельную реформу в Украине и заявил, что не видит необходимости в приватизации земель. Веками для Беларуси, по его словам, сельское хозяйство являлось визитной карточкой страны.



Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает БелТА.



Лукашенко считает, что в земельной реформе нет никакой необходимости.



"Любому желающему предлагается аренда. Иди, работай. А резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст. Посмотрите на Украину с их земельным законом. Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал?", - заявил он.

