В США умер один из создателей компьютерной мыши

Инженер и исследователь Уильям Инглиш, который был одним из изобретателей компьютерной мыши, умер в возрасте 91 года от дыхательной недостаточности.



Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC.



Как отмечается, Инглиш умер 26 июля в Калифорнии, США, однако об этом стало известно только сейчас.



Инглиш родился в 1929 году в Кентукки, он изучал электротехнику в университете, прежде чем вступить в ВМС США. После этого он поступил в Стэнфордский исследовательский институт или S.R.I. Там Инглиш познакомился с Дугласом Энгельбартом, инженером, который надеялся создать компьютер нового типа.



Инглиш сконструировал первую компьютерную мышь в 1963 году, используя идею, выдвинутую Энгельбартом.



Первой версией изобретения был деревянный блок с единственной кнопкой, а под ним были два колеса под углом 90 градусов, которые фиксировали вертикальное и боковое движение.



«Мы работали над редактированием текста - целью было устройство, которое могло бы выбирать символы и слова», - сказал Инглиш в Музее истории компьютеров в 1999 году.



В ходе эксперимента Инглиш и Энгельбарт испытали мышь вместе с другими указательными устройствами, такими как световое перо или джойстик. В результате участники эксперимента пришли к выводу, что мышь является самой удобной.

