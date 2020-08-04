"Вагнеровцы" были направлены в Беларусь специально – Лукашенко

Боевики российской частной военной компании "Вагнера", которых на прошлой неделе задержали под Минском, были направлены в Беларусь специально.



Как передает корреспондент Укринформа, об этом во время послания белорусскому народу и Национальному собранию заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.



«Эти люди (33 «вагнеровца» – ред.) дали показания. Они были направлены специально в Беларусь. Команда была: ждать. Билеты, купленные на Стамбул, это легенда, потому что на границе нужно было предъявить и там (в РФ – ред.) и здесь, что они летят в Стамбул», - заявил он.



Лукашенко добавил, что не понимает, зачем нужно лететь в Африку или в Стамбул через Беларусь, если это можно сделать с юга РФ.



По его словам, задержанные боевики уже сами «все рассказали».



Лукашенко также заявил о существовании информации о ще одном отряде боевиков на юге.



«Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны бегать по лесам и ловить их. Мы же их всех отловим», - заявил он.



Как сообщалось, 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнера". По информации государственных СМИ Беларуси, они прибыли в страну в ночь на 25 июля «для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании».



Следственный комитет Беларуси подозревает задержанных в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов. Президент Лукашенко собрал Совет безопасности страны и обвинил Россию в «грязных намерениях».



Секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков 30 июля сообщил, что на территории страны продолжается поиск еще около 200 боевиков. Россия такие версии белорусской стороны отрицает.



Все задержанные имеют российские паспорта. Некоторые из них - выходцы из Украины, из Донецкой и Луганской областей.



Центр «Миротворец» ранее регистрировал большинство из задержанных в Беларуси как участников незаконных вооруженных формирований, действующих Донбассе.



Как сообщалось, выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Светлана Тихановская - единственная из главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко, которую зарегистрировали на выборы. Лукашенко руководит страной с 1994 года.

