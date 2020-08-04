COVID-19: в реанимациях Ивано-Франковска не осталось свободных мест

В Центральной городской клинической больнице и Первой городской клинической больнице Ивано-Франковска закончились места в реанимации для больных COVID-19. Об этом заявила глава управления здравоохранения Мария Бойко на совещании в горсовете во вторник, 4 августа.



"По состоянию на сегодняшнее утро находятся в Центральной городской клинической больницы и Первой городской клинической больницы 294 пациентов с пневмониями. В реанимации на сегодняшний день находится 18 человек, то есть в реанимации у нас абсолютно все кровати заполнены", - сказала Бойко.



В каждой из этих больниц в отделениях интенсивной терапии находится по девять человек с тяжелым течением болезни. Неинвазивная терапия предоставляется восьми лицам, на искусственной вентиляции легких - два человека.

