Microsoft планирует к 2030 году свести отходы от производства к нулю

Компания Microsoft планирует перейти на безотходное производство до 2030 года, а также прекратить использовать одноразовую пластмассу в упаковке до 2025.



Как передает Укринформ, об этом сообщает The Verge.



Планируется, что компания создаст так называемые “Кольцевые центры”, благодаря которым удастся повторно использовать или перерабатывать 90% отходов на месте, а не отправлять их сторонним переработчикам. Один из самых габаритных видов мусора, который будет переработан в “центрах” Microsoft, - это серверы, которые используются в центрах обработки данных компании.



В прошлом году крупнейшие офисные комплексы Microsoft отправили на свалки 3 189 тонн мусора. По новому плану компании, их количество должно дойти до нуля за десятилетие.



“Мы стремимся увеличить способность наших устройств к повторному ремонту и сбалансировать это с другими аспектами производства, такими как безопасность и долговечность, и, конечно, самым важным для нас - конфиденциальностью”, - сказал Брайан Янус, генеральный менеджер Microsoft по энергетике и экологической стабильности.



Планы по нулю отходов являются частью главной экологической цели, которую компания Microsoft поставила в начале года, - перейти к негативному показателю выбросов углерода к 2030 году. Чтобы замедлить процесс изменения климата, компания объявила, что выведет из атмосферы больше парниковых газов, чем производит, к концу десятилетия, а также уменьшит все выбросы углерода, которые осуществляла за весь период существования Microsoft, до 2050.

