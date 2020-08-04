На дорогах Украины за полгода произошло 72 тыс. ДТП

На дорогах Украины за январь-июнь 2020 года произошло 72 394 ДТП, в них погибли 1,482 тыс. чел., сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Facebook во вторник. По его данным, почти две трети всех ДТП (46,8 тыс.) произошло по двум причинам: нарушение правил маневрирования – 3,037 тыс. травмированных, 234 погибли, превышение безопасной скорости – 5,090 травмированных, 729 погибли.



"На радостях от поездок новыми качественными дорогами водители часто забывают о наличии четких ограничений скорости, а также о том, что на высокой скорости возможности маневрирования снижаются в разы. И хотя на дорогах государственного значения эта цифра меньше (всего 6,813 тыс. ДТП, в которых 2,777 тыс. чел. травмированы и 522 погибли), это все равно важный сигнал к тому, что на новых дорогах нужно быть максимально осторожным", - говорится в сообщении.



Агентство отмечает, что своеобразный антирекорд = на дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский, где к настоящему времени уже погибли 44 чел.

