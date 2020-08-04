Студент предлагает перерабатывать пластик радиацией

Студент открыл новый экологичный способ переработки пластика. Об этом сообщается на официальном сайте Воронежского государственного университета.



Студент факультета компьютерных наук Сергей Зайцев вместе с профессором кафедры цифровых технологий Михаила Семенова нашли способ "нейтрализовать" пластик.



Зайцеву создал компьютерную программу, которая моделируют структуры молекул полимеров и позволяет разлагать их менее вредные для окружающей среды и простые соединения. Данный процесс происходит под действием радиации.



Создатель программы надеется, что его разработка поможет безопасно перерабатывать пластик. Кроме того, способ может позволить синтезировать полимеры с заранее определенными свойствами.

