Студент предлагает перерабатывать пластик радиацией

Студент предлагает перерабатывать пластик радиацией

Студент открыл новый экологичный способ переработки пластика. Об этом сообщается на официальном сайте Воронежского государственного университета.

Студент факультета компьютерных наук Сергей Зайцев вместе с профессором кафедры цифровых технологий Михаила Семенова нашли способ "нейтрализовать" пластик.

Зайцеву создал компьютерную программу, которая моделируют структуры молекул полимеров и позволяет разлагать их менее вредные для окружающей среды и простые соединения. Данный процесс происходит под действием радиации.

Создатель программы надеется, что его разработка поможет безопасно перерабатывать пластик. Кроме того, способ может позволить синтезировать полимеры с заранее определенными свойствами.