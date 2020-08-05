ФБР обыскала офисы Коломойского в США - СМИ

Сотрудники Федерального бюро расследований во вторник, 4 августа 2020 г., провели обыски в Кливленде, штат Огайо, в офисах фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является совладелец группы Приват Игорь Коломойский. Об этом сообщило местное издание Сleveland.



Обыски прошли в офисах управляющей компании Optima в Кливленд-центре, уточнил агент ФБР Вики Андерсон. По его словам, обыски в рамках расследования также прошли в офисе Optima в Майами, штат Флорида.



Как сообщалось, в США расследуют "отмывание" денег ПриватБанка его бывшим владельцем Коломойским. Его подозревают в выводе денег из ПриватБанка перед его национализацией. ФБР подозревает, что на эти деньги Коломойский скупил недвижимость в США.



Бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов заявил, что никогда не брал деньги в банке незаконно и что любая недвижимость, купленная в США, поступала из законных средств. Все сделки были задокументированы его партнерами в США, сказал он, добавив, что с ним никогда не связывались никакие правоохранители.

