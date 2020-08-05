НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) повторно вызывает главу Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павла Вовка, его заместителя Евгению Аблова и судей ОАСК на допросы, которые должны будут пройти 10-11 августа.

"НАБУ в очередной раз вызывает главу ОАСК, его заместителя и судей этого суда на допрос - повестки опубликованы на веб-сайте НАБУ… Выполнять процессуальные обязанности отказываются 9 из 12 подозреваемых, большинство из которых - действующие судьи ОАСК", - сообщает НАБУ в соцсети Twitter во вторник.



В ведомстве подчеркивают, что если указанные лица не придут на допрос и в этот раз, они будут объявлены в розыск. "Чтобы предотвратить дальнейшие манипуляции, информируем, что в случае очередного неявки подозреваемых на вызов к детективам НАБУ будет вынуждено объявить подозреваемых в розыск и обратиться в Высший совет правосудия с ходатайством о необходимости применения мер принуждения", - говорится в сообщении НАБУ.



Остальные трое подозреваемых, отмечают в ведомстве - двое адвокатов и глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, они "являются на вызовы и контактируют с детективами НАБУ".



Как сообщалось, 17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Вовку, Аблову, пяти другим судьям, а также Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам". По данным ведомства, всего подозрения вручаются 12 лицам по подозрению в захвате государственной власти. "Эти лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе", - сообщается на странице НАБУ в Facebook.



Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Его заместителю инкриминируется ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособничество в препятствовании деятельности ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 УК, остальным судьям ОАСК - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК, судье Суворовского районного суда г.Одессы - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК.



По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. "В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом", - сообщается на странице САП в Facebook.



Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов.



21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.



29 июля НАБУ заявило, что вызывает на допрос 9 подозреваемых в производстве по руководству ОАСК, в том числе главу этого суда Павла Вовка. На допросы также были вызваны Аблов, судья-спикер ОАСК Богдан Санин, судья ОАСК Алексей Огурцов, заместитель главы ОАСК Владимир Келеберда, судьи ОАСК Игорь Погрибниченко и Игорь Качур, а также еще два гражданина.

