На Закарпатье рыба увлекла рыбака на дно реки

В Закарпатской области рыбак утонул, поймав на крючок крупную рыбу, которая увлекла его за собой на дно. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во вторник, 4 августа.



"В Службу спасения в понедельник, 3 августа, в 14:05 поступило сообщение об утоплении рыбака в озере вблизи села Горбок Иршавского района Закарпатской области", - сказано в сообщении.



По словам очевидцев, мужчина ловил рыбу один.



"На крючок попала большая рыбина, которая увлекла рыбака за собой в воду. Он потерял равновесие и утонул, поскольку глубина водоема в этом месте составляла четыре метра", - продолжили спасатели.



Водолазы прочесали дно и спустя два часа после сообщения нашли его тело. Утопленником оказался житель города Мукачево. Его изъяли из воды и передали представителям правоохранительных органов.

