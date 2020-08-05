У Игоря Коломойского умерла мать

о вторник, 4 августа, умерла мать бизнесмена Игоря Коломойского - Зоя Израилевна Коломойская скончалась на 81 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины. Ее президентом которой является Игорь Коломойский.



Причина смерти не уточняется.



"4 августа 2020 стало известно досадное известие о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской. Объединенная еврейская община Украины от имени еврейских общин и организаций Украины выражает семье Коломойских сочувствие", - говорится в сообщении.

