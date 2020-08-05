В Киеве обсудили подготовку визита Зеленского в Беларусь

Посол Беларуси в Киеве Игорь Сокол обсудил с вице-премьером Украины Алексеем Резниковым подготовку к официальному визиту президента Владимира Зеленского в Беларусь в октябре этого года.



"В ходе состоявшегося конструктивного диалога обсуждены ход подготовки к официальному визиту президента Украины в Республику Беларусь и к третьему Форуму регионов Беларуси и Украины, а также вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении посольства Беларуси в Украине.



"Стороны подчеркнули нацеленность на выполнение ранее достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях, и продолжение предметной работы по подготовке весомого пакета договоренностей по результатам этих знаковых для межгосударственных отношений мероприятий", - отмечают в посольстве. Приоритетом в сотрудничестве белорусская сторона назвала скорейшее восстановление объемов взаимного товарооборота, сокращение которого вызвано пандемией COVID-19. Так, в первом полугодии товарооборот Беларуси с Украиной упал почти на четверть и составил $2 млрд, белорусский экспорт в Украину снизился на 28,6% до $1,3 млрд.



Как сообщалось, третий форум регионов Беларуси и Украины с участием президентов двух стран планируется провести в октябре в Гродно. Предыдущий форум состоялся в октябре 2019 года в Житомире.

