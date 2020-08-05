В ВСУ за сутки обнаружили более 30 новых случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали более 30 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в общем болеют 250 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских Сил ВСУ.



"По состоянию на 10:00 5 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 250 человек", - говорится в сообщении.



Также всего за время пандемии выздоровели - 642 человека, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 577 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 259 человек.



"За прошедшие сутки зарегистрировано 31 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - отмечается в сообщении.



Сообщается, что из них в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы - 25 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

