Ефремов не признал вину в смерти Захарова

Российский актер Михаил Ефремов не признал вину в смерти Сергея Захарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.



Сегодня, 5 августа, в Пресненском суде в Москве начался процесс по делу артиста. В ходе заседания Ефремов заявил, что не признает вину в смерти курьера Сергея Захарова, который погиб в ДТП при участии автомобиля артиста.



Отмечается, что Ефремов сказал: "Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню".



Адвокат актера Эльман Пашаев отметил, что он просит помощи у суда для своего подопечного. Актер надеется, что в ходе судебного разбирательства сможет вспомнить события трагической ночи.



Напомним, вечером 8 июня, актер Михаил Ефремов попал в смертельное ДТП. Находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, артист выехал на встречную полосу и столкнулся с авто службы доставки. Водитель машины Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице.



Следствием установлено, что будучи за рулем Ефремов был пьян и находился под действием наркотиков.

