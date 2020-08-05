Ефремов не признал вину в смерти Захарова
Российский актер Михаил Ефремов не признал вину в смерти Сергея Захарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.
Сегодня, 5 августа, в Пресненском суде в Москве начался процесс по делу артиста. В ходе заседания Ефремов заявил, что не признает вину в смерти курьера Сергея Захарова, который погиб в ДТП при участии автомобиля артиста.
Отмечается, что Ефремов сказал: "Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню".
Адвокат актера Эльман Пашаев отметил, что он просит помощи у суда для своего подопечного. Актер надеется, что в ходе судебного разбирательства сможет вспомнить события трагической ночи.
Напомним, вечером 8 июня, актер Михаил Ефремов попал в смертельное ДТП. Находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, артист выехал на встречную полосу и столкнулся с авто службы доставки. Водитель машины Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице.
Следствием установлено, что будучи за рулем Ефремов был пьян и находился под действием наркотиков.