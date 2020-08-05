Власти Бейрута: 300 тыс. человек остались без крова

Мощнейший взрыв, произошедший днем ранее в Бейруте, нанес повреждения зданиям на половине городской территории, сообщил в среду губернатор ливанской столицы Марван Аббуд.



По его словам, 300 тыс. горожан остались без крова, ущерб от взрыва оценивается в $3 млрд, сообщают западные СМИ.



Во вторник взрыв произошел в порту Бейрута. Поступили данные о минимум 100 погибших и более чем о 4 тыс. получивших ранения людей.

