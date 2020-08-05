Зеленский пеговорил с Лукашенко о боевиках

Президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с президентом Беларуси Александр Лукашенко вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера, сообщается на официальном сайте главы украинского государства в среду.



В ходе телефонного розговора Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания. "Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - сказал он.



Главы государств отметили важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов Украины и Беларуси, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства.



Кроме того, стороны уделили внимание вопросам подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси осенью текущего года.



Зеленский выразил личную благодарность Лукашенко за предоставленную в июле гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения. "Этот жест настоящей дружбы Беларуси в очередной раз подчеркивает ценности партнерства между нашими странами", - отметил глава государства.



Также президенты обсудили ситуацию с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции Covid-19 на территории обоих государств.

