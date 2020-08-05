Кабмин одобрил реформу питания в школах

Кабинет министров утвердил План мероприятий по реформированию системы школьного питания. Обязанности министерств и ведомств расписаны до 2023 года.



Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 5 августа.



Согласно документу, в 2020 году, планируется утвердить нормы и порядок организации питания учащихся в учреждениях образования, санитарный регламент для учреждений общего среднего образования и разработать примерные двухнедельные меню с учетом использования сезонных продуктов.



В сентябре 2020 года Минэкономики, Минздрава, Госпродпотребслужба должны утвердить гигиенические требования к пищеблокам учреждений общего среднего образования



В течение 2020-2023 годов планируется обеспечить модернизацию пищеблоков в учреждениях общего среднего образования.



Согласно плану, Минобразования, Минздрав, Минэкономики и местные администрации должны способствовать популяризации формирования культуры питания и развития принципов здорового питания с привлечением институтов гражданского общества.

