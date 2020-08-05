В Армении ограничили вещание российских телеканалов

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон "Об аудиовизуальных медиа", ограничивающий вещание иностранных телеканалов в общественном мультиплексе, сообщила пресс-служба главы государства.

Закон был принят парламентом 16 июля. Предусматривается, что зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только исключительно на основании межгосударственного договора.

Ограничения касаются также российских телеканалов.

Ранее председатель Национальной комиссия по телевидению и радио Армении Тигран Акопян заявлял, что доминирование иностранных вещателей в кабельных сетях угрожает информационной и языковой безопасности страны.

"Насколько иностранные вещатели со своей повесткой - не важно, американские, российские, китайские или французские - влияют на информационную и языковую безопасность, можете сами составить мнение. Насколько это содействует нашей языковой безопасности, когда из 400 программ в кабельных сетях Армении около 320 транслируются на иностранных языках?", - заявлял Акопян в парламенте.

По его словам, он беседовал по данному вопросу также с российскими коллегами.

"Естественно, есть разногласия и различные подходы. Но постепенно мы формируем информационную модель совместного существования. И никаких проблем у нас с ними нет. Роскомнадзор согласился подписать с комиссией меморандум, который решает множество вопросов", - отметил Акопян.

Он заявлял также, что Национальная комиссия по телевидению и радио Армении не занимает антироссийскую позицию.

В Армении транслируются российский Первый канал, РТР Планета, "Россия". "Культура" и МИР.