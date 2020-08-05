Взрыв в порту Бейрута произошел из-за халатности персонала, считают следователи

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел из-за халатности портовых работников, сообщает Sky News со ссылкой на источники, знаковые с предварительными итогами расследования.

Специалисты пришли к выводу, что халатность была допущена при складировании опасных веществ. Кроме того, предполагается, что вещества пролежали в порту несколько лет, и никто так и не принял мер для обеспечения их безопасного хранения.

Главной причиной взрыва стала хранившаяся в порту аммиачная селитра. Однако работающие на месте происшествия эксперты определили, что изначально в порту пожар разгорелся в одном из соседних ангаров. Позже огонь, который не удавалось потушить, перекинулся уже на помещение, где было почти 3 тонны аммиачной селитры, что и спровоцировало катастрофу.

В свою очередь, ближневосточные СМИ передают, что в руководстве бейрутского порта признали, что были в курсе об опасности размещенного там груза, но не представляли, насколько большую угрозу он мог представлять.

"Мы знали, что это были опасные вещества, но не знали, что до такой степени", - отметили в порту.

Глава морского порта также отметил, что таможенные службы и службы безопасности писали запросы на ликвидацию этих взрывоопасных веществ или их экспорт.

"В течение шести лет мы ждали, что эту проблему решат, но безрезультатно", - отметил он.

Ряд СМИ также сообщал, что взорвалось, видимо, не только это вещество: так, западные эксперты полагают, что загорелась и взорвалась еще и пиротехника.

Взрыв прогремел во вторник во второй половине дня. Поступили данные о минимум 100 погибших и о более чем 4 тыс. получивших ранения людей. Взрыв нанес повреждения зданиям на половине городской территории, 300 тыс. горожан остались без крова, а ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд.