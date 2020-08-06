"Нафтогаз" предложил несколько тарифов на газ

Нафтогаз предложил потребителям сразу несколько тарифных пакетов на газ.



Так, компания предлагает тариф Годовой, подключение к которому будет доступно с 15 августа. По нему цена составит 4,73 грн (с НДС, без учета доставки) на протяжении года.



При этом годовой абонемент будет на 45% дороже, чем цена за август по тарифу Месячный – 3,24 грн.



Также Нафтогаз предлагает еще три тарифных пакета, по которым цена определяется индивидуально: Большое дело (с рекомендованным месячным объемом потребления от 100 тыс. куб. м), Удобный бизнес (от 10 тыс. до 100 тыс. куб. м) и Все включено (до 10 тыс. куб. м).



Отметим, Нафтогаз два месяца подряд повышает цену на газ для населения. При этом полгода стоимость падала.



Напомним, с августа в Украине заработал рынок газа, в котором люди сами могут выбирать поставщика, а регулирование цен отменяется.

