Сумма ущерба от взрыва в Бейруте может вырасти до 15 миллиардов долларов

Убытки от мощного и смертоносного взрыва в порту Бейрута могут достичь 15 млрд долларов, хотя еще вчера, 6 августа, предполагался ущерб в три раза меньше.



Об этом со ссылкой на губернатора города Бейрут Марвана Аббуда сообщает телеканал Al-Hadath в своем Twitter.



По его словам, убытки страны могут быть значительно больше объявленной ранее суммы и достигнуть в итоге 15 миллиардов долларов.



Ущерб от взрыва в Бейруте может вырасти до 15 млрд долларов. Скриншот: Twitter/ Al-Hadath



Напомним, в результате трагического взрыва в Бейруте разрушенные дома были вынуждены покинуть 300 000 человек. По предварительным данным, в результате взрыва погибли не менее 100 человек, тысячи ранены. Больницы города переполнены. Власти ввели режим ЧП на две недели.



Во время взрыва в городе были разрушены и повреждены многие здания, значительная часть порта просто уничтожена. Даже в нескольких километрах от взрыва во многих домах снесло крыши и выбило окна и двери.



