Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины в связи с задержанием россиян под Минском, сообщает Sputnik Беларусь.



Если же Москва и Киев не откликнутся на это предложение, белорусские власти решат судьбу задержанных сами, "на основании законов и человечности" и без "политизации", добавил Лукашенко.



Агентство отмечает, что накануне Лукашенко также обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность экстрадиции россиян. Киев подозревает их в участии в боевых действиях на юго-востоке страны.



"Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем", — добавил Лукашенко.



Белорусские власти 29 июля сообщили о задержании 33 российских граждан. В Минске считают, что это "боевики" частной военной компании. Россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.



МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей вероятности задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом в Минске и опоздали на свой рейс.



По словам Пескова, у Кремля нет информации о каких-либо совершенных ими противоправных действий. Он подчеркнул, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

