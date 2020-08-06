Зеленский оценил соблюдение перемирия в Донбассе

Несмотря на отсутствие потерь среди военных, к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе есть много вопросов. Так оценил перемирие президент Владимир Зеленский в ходе визита в Донецкую область в четверг, 6 августа. По его словам, нынешнее перемирие продержалось уже больше недели в отличие от предыдущих соглашений, и не может это объяснить.

"Мы боремся за то, чтобы этот режим не нарушился, но все может быть. Это жизнь", - сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что нарушения могут быть, а если бы все зависело от украинской стороны, то все бы уже перешли к следующим этапам завершения войны.



"Это диалог на несколько часов… о, в принципе, нарушениях "тишины"… там много вопросов, там много проблем. Но, в целом, мы благодарны нашим военным. Самое главное - мы хотим выдержать этот режим тишины и каждый день просто не терять наших военных. Гарантировать мы ничего не можем, но мы делаем очень много", - добавил Зеленский.



Напомним, перемирие действует на Донбассе с 27 июля. Несмотря на единичные обстрелы, военные говорят, что прекратилось использование тяжелого вооружения и нет потерь или ранений среди личного состава.

