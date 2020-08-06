За сутки коронавирус подтвердили у 34 бойцов ВСУ
За минувшие сутки в ВСУ зафиксировали 34 новых случая COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских Сил ВСУ в четверг, 6 августа.
"По состоянию на 10:00 6 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 265 человек", - сказано в сообщении.
С начала эпидемии выздоровел 661 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 588 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 162 человека.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавили военные медики.
Из них в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек, а на лечении в домашних условиях - 25 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.