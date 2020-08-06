Лукашенко заявил о задержании граждан США

В Беларуси были задержаны американцы, среди которых были также люди, имеющие отношение к Государственному департаменту. Об этом в четверг, 5 августа, на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.



"Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители", - приводит его слова агентство.



Лукашенко добавил что долгое время не мог понять этот парадокс, но сегодня его "осенило":



"Все просто: деньги! (…) Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного. Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало", - резюмировал Лукашенко, так и не рассказав, о задержании кого именно идет речь.



Он призвал МВД активизировать работу с белорусами, которые сами подскажут силовикам, кто есть кто и чем зщанимается.

