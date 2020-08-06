В Украине снова будет жарко

Украину накрыла жара и палящее солнце – такой погода будет и завтра. 7 августа температура воздуха прогреется местами до +34, но в некоторых областях даже ожидается дождь. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко. По ее словам, погоду завтра в Украине будет определять антициклон Detlef, центр которого находится над странами Балтии. Он принесет в большинство областей нашей страны сухую погоду.



"Однако все же нюансы предусматриваются. На Волыни, в Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях завтра днем ​​возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер ожидается северо-восточный, небольшой или умеренный. Температура воздуха в течение дня составит на западе и севере 26-32 градуса, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей 29-34 градуса", – написала Диденко.



В Киеве пятница будет с красивыми облаками, но без существенных осадков. Дневная температура воздуха завтра ожидается на уровне 28-30 градусов.



Синоптик добавила, что на выходных в столице будет "температурный рахат-лукум" – 26-27 градусов. В субботу – сухо и солнечно, в воскресенье – местами короткие грозовые дожди.

