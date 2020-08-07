Мэр Днепра назвал украинцев нацией воров

Мэр Днепра Борис Филатов в эфире ютуб-канала "Смотрящие" раскритиковал борьбу с коррупцией на Украине и назвал воровство неотделимой чертой местного менталитета.



Политик пожаловался, что СБУ занята расследованием хищения соли для борьбы с гололедицей, нарушениями в закупках овощей для детских садов, хотя это не входит в ее компетенцию. При этом служба закрывает глаза на избиения журналистов и другие преступления, которыми в действительности она должна заниматься.



"У нас в мэрии не только при Зеленском, но и за последние годы Порошенко было возбуждено 286 уголовных дел, из них до суда дошло 30, а закончилось обвинительным приговором одно", — рассказал мэр.



Борьба с коррупцией и хищениями на Украине превратилась в "виртуальную реальность", из которой все пытаются извлечь выгоду, считает Филатов.



"Мы сами себя поместили в парадигму о том, что мы нация воров, и мы убедили в этом весь мир", — пояснил он.

