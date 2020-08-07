"Нафтогаз" спрогнозировал повышение цены на газ

В Нафтогазе прогнозируют, что уже осенью 2020 года цена на газ может повыситься почти на 40%. Об этом заявил глава правления компании Андрей Коболев в эфире Украина 24 в четверг, 6 августа.



Коболев говорит, что сейчас рынок показывает, что осенью цена на газ повысится.



"Но, будет ли (рост цены - ред.) таким, или не будет, трудно предвидеть, но мы в Нафтогазе делаем все для того, чтобы наше ценообразование было максимально прозрачным и максимально справедливым", - заверил он.



По его словам, в последние годы украинский рынок газа стал дешевле из-за прямого импортного паритета.



"Все трейдеры понимают, что на рынке существует конкуренция. Эта конкуренция, собственно говоря, и сделала цену на газ очень привлекательной и очень низкой", - резюмировал Коболев.



Напомним, что ранее Нафтогаз поднял цену на газ для населения на 9%. Цена газа выросла из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, сообщили в компании Нафтогаз.



Также сообщалось, что Нафтогаз предложил несколько тарифов на газ. С августа в Украине заработал рынок газа. Теперь цены больше не ограничиваются государством.

