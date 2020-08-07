Украинцы купили уже 11 подарочных сертификатов в платные СИЗО

В Украине за 10 дней купили 11 подарочных сертификатов в платные камеры следственных изоляторов. Об этом сообщает Укринформ в пятницу, 7 августа.



Замминистра юстиции Елена Высоцкая говорит, что сертификаты приобрели в четырех городах Украины.



"По состоянию на 5 сентября реализовано сертификатов на 25 тысяч 408 гривен. Это Киев, Харьков, Запорожье и Ивано-Франковск", - сказала чиновница.



Высоцкая добавила, что реализовано 11 сертификатов на разное количество дней пребывания в платных камерах СИЗО с улучшенными условиями.

