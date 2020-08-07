Вступил в силу закон о сборах за вылет пассажиров

В Украине С 7 августа начали брать сбор за вылет пассажиров.



Как передает Укринформ, соответствующий закон "О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины об усовершенствовании механизма взыскания государственных сборов за каждого пассажира, улетающего из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывающего в аэропорт Украины" опубликован 6 августа в издании "Голос Украины".



Закон вступил в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования, то есть 7 августа 2020 года.



Документ определяет на законодательном уровне особенности взимания государственной пошлины за каждого пассажира, улетающего из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины. Закон предусматривает:



- закрепление в терминологическом аппарате (статья 1 Воздушного кодекса Украины) понятия "государственная пошлина с субъекта авиационной деятельности";



- дополнение Воздушного кодекса статьей 121, которая определяет особенности взыскания госпошлины за каждого пассажира, улетающего из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины;



- ответственность за нарушение порядка или сроков уплаты государственных пошлин для субъектов авиационной деятельности, определенных этим кодексом.



Закон устанавливает ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины в размере 0,5 доллара на международных рейсах - 2 доллара.



За каждую тонну груза в пределах Украины - 2,5 доллара, а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину - 10 долларов.



Сбор не будет взиматься в случае перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств; перевозки гуманитарной помощи из /в Украину в соответствии с актами Кабинета Министров; в случае полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в частности перевозок тела (останков, праха) умершего).



Также освобождаются от сбора в случае перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов в соответствии с законом; при перевозке детей в возрасте до двух лет при перевозке транзитных пассажиров пассажиров с сервисными билетами и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.



Расчет размера государственной пошлины за каждого пассажира, улетающего из аэропорта Украины, и государственной пошлины за каждую тонну груза, отправляемого или прибывающего в аэропорт Украины, осуществляет уполномоченный орган по вопросам гражданской авиации ежемесячно на основании информации о пассажирах, вылетающих из аэропорта Украины, и о грузе, который отправляется или прибывает в аэропорт Украины, по официальному курсу валют, установленному Национальным банком Украины на день оформления авиаперевозчику соответствующего счета-фактуры.



Закон "О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины об усовершенствовании механизма взыскания государственных сборов за каждого пассажира, улетающего из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывающего в аэропорт Украины" ВР приняла в целом во втором чтении 13 июля, его поддержали 256 депутатов.



Как сообщал 15 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий, государственный сбор за вылет авиапассажиров не повлияет на цену авиабилетов.

