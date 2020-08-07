Психозы недели. Почки на экспорт

Как-то незаметно для всех Кабинет министров на заседании 5 августа утвердил Порядок перевозки, ввоза и вывоза анатомических материалов человека. Он касается как перемещений по территории Украины, так и ввоза/вывоза за пределы страны. Позже население успокоили тем, что донорские органы для трансплантации сможет вывозить только государство, а стволовые клетки – частные клиники. Мечта Супрун об Украине как великой донорской державе, похоже, реализуется.

Именно американка Ульяна Супрун, исполнявшая обязанности министра здравоохранения Украины с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года, продавливала принятие закона, разрешающего трансплантацию органов не от родственников. Это самая важная законодательная новелла, которая открывает рынок человеческого материала для коммерческого использования.



Трансплантация органов производилась еще в советских клиниках. В Украине она не была официально запрещена тоже. Но с 1999 года действовал закон, разрешавший пересадку только от родственников. Это не позволяло легально продавать себя на части за границу.



В 2018 году старый закон отменили и приняли новый – №2386а-1 “Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині”. Он предполагал запуск системы трансплантации с 1 января 2020 года, создание базы доноров и реципиентов органов, в том числе и для сотрудничества с иностранными клиниками.



В мае 2019 года тогдашнее руководство Минздрава подписало акт о принятии Единой информационной системы по трансплантации. Но на практике ничего создано не было. Нынешний министр Максим Степанов говорит, что “судя по акту, приняли его на какой-то флешке. Никто не может найти эту флешку”.



На поиски флешки отвели дополнительное время – теперь в Минздраве планируют запустить систему (базу данных) в 2021 году. При этом она будет доработана, поскольку техническое задание на разработку той системы не предусматривало поиска совместимых доноров и реципиентов, что является недопустимым.



При этом еще в конце прошлого года Верховная Рада приняла законопроект №2457 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку». Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который на тот момент занимал пост вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, назвал его «важным шагом нашей страны к европейской практике».

Установив цены, раздав лицензии и назначив ответственных в министерстве, власть решила, что пора провести образцово-показательную операцию. Осталось только найти донора, быстро его “освежевать” (снова приношу извинения за цинизм) и все сделать. Наконец, донор появился – в начале июля 58-летний мужчина упал с высоты



Депутаты и аналитики, которые лоббировали принятие закона, неустанно повторяли о том, что около пяти тысяч человек в нашей стране нуждаются в трансплантации. Это страшная цифра, и после принятия закона мы прекратим отправлять пациентов лечиться за границу. Будем заниматься развертыванием системы трансплантации в нашей стране.



Начали, как всегда, с бюрократической составляющей. Под развертывание системы Минздрав создал отдельное подразделение для развития трансплантации в стране. 25 медучреждений уже получили лицензии на трансплантацию органов. Еще шести разрешена пересадка костного мозга.



Все очень либерально – пациенты смогут выбирать, в каком регионе и учреждении делать операцию, а в дальнейшем и наблюдаться там. Но главным является то, что стоимость операций, согласно тарифам, будет полностью покрываться за счет государства. Однако тарифы на трансплантацию несколько изменились. Больше всего стоит аллогенная трансплантация костного мозга (от донора) – 1 млн. 360 тыс. 141 грн. Почка (посмертно) – 397 тыс. 884 грн. Почка (от живого донора) – 323 тыс. 798 грн (дешевле, однако). Печень / часть печени (посмертно) – 929 тыс. 125 грн. Сердце / комплекс "сердце-легкие" – 609 тыс. 366 грн. Почему-то опт и розница, пардон за цинизм, в одну цену. Донорский этап каждого органа – 74086 грн.



Установив цены, раздав лицензии и назначив ответственных в министерстве, власть решила, что пора провести образцово-показательную операцию. Осталось только найти донора, быстро его “освежевать” (снова приношу извинения за цинизм) и все сделать. Наконец, донор появился – в начале июля 58-летний мужчина упал с высоты.



Через сутки с момента падения врачи установили, что травмы пациента были несовместимы с жизнью. За это время у родных погибшего сумели взять разрешение на забор органов. Потом быстро провели работу по подготовке всего необходимого. Срочно привезли пациентов. Двое – у которых отсутствовали обе почки и они полностью зависели от регулярного диализа. И один инфарктник, чье сердце утратило упругость и не могло качать кровь. В ближайшие недели он бы умер от сердечной недостаточности.



Говорят, что все операции прошли успешно. Теперь Минздрав планирует выделить 112 млн. грн. на финансирование закупки специального оборудования под это дело – газоанализаторов и лабораторий типирования клеток. Кроме того, потратятся на подготовку хирургов, которые будут делать трансплантацию.



Теперь вот и Кабмин утвердил порядок, в каких емкостях, теплоизолирующих контейнерах и т.п. можно перевозить анатомические материалы; кто будет перевозить, кто платить, какие лица допускаются к перевозке и на каких условиях.



Скажем прямо, я не против, чтобы людям спасали жизнь в том числе и путем пересадки органов от других людей – живых или мертвых. Но меня многое очень беспокоит в документе, утвержденном Кабмином относительно ввоза и вывоза анатомических материалов с территории страны в рамках международного сотрудничества по обмену.



Это что мы собрались менять? Сердце на почки? Печень на костный мозг? О каком обмене и вывозе за границу “запчастей” украинских граждан может идти речь, если в стране 5 тыс. человек ждут срочной пересадки. Мы же принимали закон под соусом, что должны их спасать?

Многочисленные отзывы доноров скорее напоминают рассказы о путешествиях. Дескать, съездил на шару, посмотрел замечательную страну Австралию. Море впечатлений. Новые друзья. Заодно от лишней почки избавился. Зачем мне две? И одной хватит. Операция пустяшная – легче аппендицита. Жаль, что почки всего две. Еще бы раз продал



А тут оказывается, что спасать мы собираемся иностранных граждан, которые, безусловно, тоже хотят жить, но... Украина же не может обеспечить всех своими почками. У нас же не всегда относительно здоровые граждане внезапно получают травмы, несовместимые с жизнью, но при этом позволяющие разделать их по-быстрому. Многие умирают от продолжительной болезни, например, рака, что пострашнее коронавируса. Сомневаюсь, что органы таких покойников кого-то заинтересуют.



Почему меня так напрягает формулировка об экспорте органов? Потому, что Украина давно находится в числе стран, которые чаще всего служат источником “анатомических материалов” для состоятельных больных из развитых государств, где подобные пересадки запрещены.



Чтобы понять, как работает система, я углубилась в первый попавшийся сайт http://renal.company/pw.html по торговле почками. На сайте написано, что он ориентирован на жителей России, стран СНГ и русскоговорящих людей по всему миру. Достаточно откровенно описывается, что неродственное донорство без ограничений позволено лишь в трех странах мира – Сингапуре, Австралии и Новой Зеландии. В других странах надо доказывать эмоциональное родство.



А какое может быть эмоциональное родство у европейского бизнесмена и разнорабочего из украинского села? Ну, они могут быть прихожанами одной религиозной организации. А еще лучше представителями секс-меньшинств и любовниками по телефону. Такое в Европе любят. Все это придется объяснять на специальном собеседовании. Но чего не сделаешь ради 75 тыс. евро. Тем более что предоплату перечисляют еще до операции, в момент бронирования донора.



Многочисленные отзывы доноров скорее напоминают рассказы о путешествиях. Дескать, съездил на шару, посмотрел замечательную страну Австралию. Море впечатлений. Новые друзья. Заодно от лишней почки избавился. Зачем мне две? И одной хватит. Операция пустяшная – легче аппендицита. Жаль, что почки всего две. Еще бы раз продал.



Подозреваю, что правды в этих отзывах не больше 0,01%. Но завлекалочка для отчаявшихся людей продумана неплохо. Видно, что психологи постарались. Теперь охотники за органами смогут добавить в свою рекламу еще один пункт – что Украина благожелательно относится к желаниям своих граждан продать себя по частям на экспорт. И с удовольствием поучаствует в этом процессе – мы же писали, что в кабминовском порядке экспорт органов становится прерогативой государства. Чего не скажешь об экспорте людей для органов. Этим как занимались частные фирмы, так и будут заниматься. Но уже не опасаясь наказания со стороны государства.