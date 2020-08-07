Украинцы стали тяжелее переносить COVID-19 - Степанов

В Украине изменилось течение коронавирусной болезни, украинцы начали ее трудно переносить. Следовательно, увеличивается количество госпитализированных и летальных случаев. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.



"У нас очень много стало сложных случаев, начало меняться течение болезни, очень тяжело переносится эта болезнь (COVID-19 - ред.). У нас увеличивается количество летальных случаев, увеличивается госпитализация. Давайте задумаемся: до каких цифр нам надо дойти, чтобы мы начали думать о соблюдении правил", - сказал Степанов.

