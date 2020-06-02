Банде Куфтырева перекрыли доступ к дерибану медицины с большим бюджетным финансированием и закупками, — СМИ

Рейдер Павел Куфтырев нацелился на фармрынок и лоббировал назначение Константина Ярынича на должность главы Национальной службы здоровья. Об этом сообщил Антикор.

«Для организации схемы сбыта лекарств населению ему (Куфтыреву — ред.) нужен подельник с полномочиями. Для этого именно Куфтырев лоббировал назначение Ярынича на должность руководителя Национальной службы здоровья Украины. Куфтырев лично возил его с собой и «презентовал» различным влиятельным персонам как проект, который надо поддержать, в том числе и финансово», — говорится в материале.

Константин Ярынич был депутатом от Блока Петра Порошенко в Верховной Раде прошлого созыва. Быстро получил славу «смотрящего» за медициной, фигурировал в антикоррупционных расследованиях. «Ярынич со своей стороны использует Куфтырева в качестве технической поддержки, сбора рекомендательных подписей и так далее», — пишет Антикор.

По данным издание , его назначение «сбила» близкая к экс — министру здравоохранения Ульяне Супрун действующая и . о . главы Национальной службы здоровья Оксана Мовчан , несмотря на то , что кандидатуру Ярынича поддержал действующий министр здравоохранения Максим Степанов . Именно это послужило поводом для атаки на Супрун со стороны Куфтырева и самого Ярынича . «Банде рейдеров перекрыли доступ к дерибану медицины с большим бюджетным финансированием и закупками , по крайней мере пока» , — говорится в материале .

В качестве «политической крыши» Куфтырев использует ОПЗЖ, в частности нардепа Суто Мамояна, у которого официально числится помощником: «ОПЗЖ для Куфтырева — план «Б». Он действует на перспективу и раскладывает яйца в разные корзины. Для большей устойчивости контакта с фракцией Медведчука, он старается ни на шаг не отходить от нардепа Мамояна, убеждает его в перспективности предлагаемых для совместного продвижения рейдерских проектов».

Близость ОПЗЖ также косвенно подтверждает давление, которое Куфтырев оказывает на Николаевский глиноземный завод в угоду Левочкина и в ущерб имиджевым интересам Коломойского.

Павел Куфтырев — фигурант журналистского расследования Bihus.info о деятельности скандального ресторана «Велюр» в период карантина. Тут он встречался с отцом «тендерной мафии» Антоном Яценко, сотрудником контрразведки СБУ Евгением Сытником и другими. До того Куфтырев «прославился» серией рейдерских захватов. В частности, его фамилия фигурировала в попытках захвата фармзавода «Дарница», БРСМ—Нафты, Киевской фабрики технических бумаг, Украгрожильебытстрой, комплекса Агромарс (ТМ «Гавриловские курчата») и тд. В Верховной Раде разных созывов работал помощником нардепов от СДПУо, Партии Регионов, БПП. Является действующим помощником депутата от Слуги народа Александра Мережко, а также советником главы СБУ Ивана Баканова.

Напомним, 23 июня возле дома Ульяны Супрун неизвестный вышел из «мерседеса»,пытался запугать и сфотографировать экс—министра. За рулем находился Куфтырев, на пассажирском сидении — Ярынич. «Мерседес» зарегистрирован на нардепа Суто Мамояна.

