Банде Куфтырева перекрыли доступ к дерибану медицины с большим бюджетным финансированием и закупками, — СМИ

Банде Куфтырева перекрыли доступ к дерибану медицины с большим бюджетным финансированием и закупками, — СМИ

Рейдер Павел Куфтырев нацелился на фармрынок и лоббировал назначение Константина Ярынича на должность главы Национальной службы здоровья. Об этом сообщил Антикор.

«Для организации схемы сбыта лекарств населению ему (Куфтыреву — ред.) нужен подельник с полномочиями. Для этого именно Куфтырев лоббировал назначение Ярынича на должность руководителя Национальной службы здоровья Украины. Куфтырев лично возил его с собой и «презентовал» различным влиятельным персонам как проект, который надо поддержать, в том числе и финансово», — говорится в материале.

Константин Ярынич был депутатом от Блока Петра Порошенко в Верховной Раде прошлого созыва. Быстро получил славу «смотрящего» за медициной, фигурировал в антикоррупционных расследованиях. «Ярынич со своей стороны использует Куфтырева в качестве технической поддержки, сбора рекомендательных подписей и так далее», — пишет Антикор.

По данным издание, его назначение «сбила» близкая к эксминистру здравоохранения Ульяне Супрун действующая и.о. главы Национальной службы здоровья Оксана Мовчан, несмотря на то, что кандидатуру Ярынича поддержал действующий министр здравоохранения Максим Степанов. Именно это послужило поводом для атаки на Супрун со стороны Куфтырева и самого Ярынича. «Банде рейдеров перекрыли доступ к дерибану медицины с большим бюджетным финансированием и закупками, по крайней мере пока», — говорится в материале.

В качестве «политической крыши» Куфтырев использует ОПЗЖ, в частности нардепа Суто Мамояна, у которого официально числится помощником: «ОПЗЖ для Куфтырева — план «Б». Он действует на перспективу и раскладывает яйца в разные корзины. Для большей устойчивости контакта с фракцией Медведчука, он старается ни на шаг не отходить от нардепа Мамояна, убеждает его в перспективности предлагаемых для совместного продвижения рейдерских проектов».

Близость ОПЗЖ также косвенно подтверждает давление, которое Куфтырев оказывает на Николаевский глиноземный завод в угоду Левочкина и в ущерб имиджевым интересам Коломойского.

Павел Куфтырев — фигурант журналистского расследования Bihus.info о деятельности скандального ресторана «Велюр» в период карантина. Тут он встречался с отцом «тендерной мафии» Антоном Яценко, сотрудником контрразведки СБУ Евгением Сытником и другими. До того Куфтырев «прославился» серией рейдерских захватов. В частности, его фамилия фигурировала в попытках захвата фармзавода «Дарница», БРСМНафты, Киевской фабрики технических бумаг, Украгрожильебытстрой, комплекса Агромарс (ТМ «Гавриловские курчата») и тд. В Верховной Раде разных созывов работал помощником нардепов от СДПУо, Партии Регионов, БПП. Является действующим помощником депутата от Слуги народа Александра Мережко, а также советником главы СБУ Ивана Баканова.

Напомним, 23 июня возле дома Ульяны Супрун неизвестный вышел из «мерседеса»,пытался запугать и сфотографировать эксминистра. За рулем находился Куфтырев, на пассажирском сидении — Ярынич. «Мерседес» зарегистрирован на нардепа Суто Мамояна.