Зеленский обсудил с Путиным возможность освобождения 22 крымских татар, - Ермак
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным инициировал освобождение в рамках обмена пленными 22 крымских татар
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.
Зеленский в последнем разговоре Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму.
"Этот список уже передано российской стороне. И мы ожидаем, что этот вопрос будет решен", - сказал он.
Ермак напомнил, что Зеленский обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова, которого удерживают в Крыму, сына которого нашли мертвым.
Источник: Эспресо.ТВ
13:50