Зеленский обсудил с Путиным возможность освобождения 22 крымских татар, - Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным инициировал освобождение в рамках обмена пленными 22 крымских татар



Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.



Зеленский в последнем разговоре Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму.



"Этот список уже передано российской стороне. И мы ожидаем, что этот вопрос будет решен", - сказал он.



Ермак напомнил, что Зеленский обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова, которого удерживают в Крыму, сына которого нашли мертвым.

