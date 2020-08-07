Украина выплатила $1,5 млрд долгов за месяц

В июле Украина потратила 1,5 миллиарда долларов на обслуживание и погашение госдолга, сообщается на сайте Национального банка в пятницу, 7 августа. Из этой суммы 767 млн долларов уплачено за ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные средства - по обязательствам перед иностранными кредиторами.



При этом валютные поступления за месяц составили 1,75 млрд долларов, в том числе 1,128 млрд долларов от размещения облигаций на внешних рынках и 608 млн долларов от продажи облигаций на внутреннем рынке.

