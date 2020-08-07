Украинский фильм о мальчике с Донбасса номинировали на Emmy

Украинский фильм "Удаленный лай собак", о 10-летнем мальчике из Донбасса, который живет возле линии фронта, номинировали на телевизионную премию Emmy. Об этом написал ассистент режиссера ленты Азад Сафаров на своей странице в Facebook, передает УНН.



"У меня грандиозная новость для вас. Фильм об Украине номинирован на крутую и самую престижную в мире награду Emmy! Тот самый наш фильм "Удаленный лай собак", о 10-летнем мальчике из Донбасса, который живет возле линии фронта. Мы в категории "Выдающийся документальный фильм о современных событиях" (Outstanding Current Affairs Documentary)", - написал Азад Сафаров.



Он отметил, что рядом с ними снова медиадинозавры - HBO, PBS, CNN, и Netflix. Всего в этом году номинантов выбирали из 2000 работ.



"Победителей объявят 20 и 21 сентября в США. Поздравление Украине, всей команде и замечательным героям!", - добавил Азад Сафаров.

