В мире появился новый ультрабогач

Состояние основателя и владельца Facebook Марка Цукерберга впервые превысило 100 миллиардов долларов, пишет Bloomberg. Таким образом, в мире появился новый ультрабогач — в дополнение к основателю Amazon Деффу Безосу и основателю Microsoft Биллу Гейтсу.



Рост состояния Цукерберга обеспечило повышение котировок Facebook на фоне запуска нового сервиса Reels от принадлежащего ему Instagram. Функционал Reels схож с китайским приложением TikTok, борьбу с которым в последнее время ведут власти США из-за опасений о передаче персональных данных американских пользователей спецслужбам КНР.



6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на взаимодействие с TilTok и его материнской компанией ByteDance для американских резидентов. Документ вступит в силу через 45 дней. Приложение может попасть под полный запрет в стране, если до 15 сентября не будет выкуплено американской компанией. Заинтересованность в сделке высказывает Microsoft.



На данный момент состояние Цукерберга оценивается Bloomberg в 100 миллиардов долларов. Безос владеет активами на 190 миллиардов долларов, Гейтс — на 120 миллиардов. Ранее отметку в 100 миллиардов долларов пересекал основной акционер французского дома моды LVMH Бернар Арно, однако сейчас его состояние равняется 81,4 миллиарда долларов, что позволяет ему занимать четвертое место в мировом рейтинге.

