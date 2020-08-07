Путин предложил Беларуси решить вопрос с боевиками "в духе взаимопонимания"

Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию с арестом боевиков частной военной компании "Вагнера". Путин надеется, что вопрос будет урегулирован.



Об этом говорится в сообщении Кремля по итогам переговоров лидеров двух стран.



Сообщается, что Путин и Лукашенко обменялись мнениями в связи с арестом 33 российских граждан.



"Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.



В Кремле также заявили, что стороны обсудили развитие братских российско-белорусских отношений. Примечательно, что на этой неделе Лукашенко сделал выпад в адрес Путина, заявив, что Россия променяла братские отношения на партнерские.



"Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке", - добавили в Кремле.