В Киеве обещают не повышать тарифы на холодную и горячую воду

В столице в этом году не будет расти стоимость холодной и горячей воды, потому что людям трудно после коронакризиса. Об этом сообщил заместитель городского главы Петр Пантелеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА. "Стоимость холодной воды и водоотведения в этом году не возрастет. Город не намерен согласовать изменение тарифа в сторону увеличения", - заявил Пантелеев.



По его словам, в КГГА знают об обращении "Киевводоканала" по этому поводу, но убеждены, когда есть экономические последствия пандемии и людям трудно материально, повышать тариф нельзя.



"Надо активизировать работу, найти внутренние резервы предприятия. Ведь мы все работаем в сложных нынешних условиях борьбы с вирусом, который повлиял на все сферы жизни, поэтому должны находить выход из таких ситуаций", - пояснил Пантелеев.

