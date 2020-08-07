Найден облегчающий течение COVID алкогольный напиток

В Университете Лаваля в Канаде ученые нашли алкогольный напиток, который помогает ослабить симптомы коронавируса. Об этом сообщают Известия.



Специалисты обнаружили, что в натуральном вине содержится уникальный антиоксидант, способный облегчить острый респираторный дистресс-синдром. Он часто возникает при тяжелом течении коронавируса.



Оказалось, что фермента ACE2 в высоких концентрациях способен ослабить одышку и учащенное сердцебиение при дистресс-синдроме. Содержание фермента возрастает при помощи антиоксиданта ресвератрола, который содержится в красном и белом вине.



Также отмечается, что ресвератрол подавляет клетки иммунной системы. Острый респираторный дистресс-синдром при коронавирусе вызван именно чрезмерной активностью иммунной системы. Поэтому антиоксидант может положительно влиять на ослабление именно данного осложнения.



Отмечается, что ресвератрол также содержится в арахисе, фисташках, какао, малине, кожуре черники, клюквы и винограда.

