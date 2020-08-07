В Польше арестован еще один фигурант по делу экс-главы "Укравтодора" Новака

Суд Варшавы решил поместить под трехмесячный арест Александра Д., еще одного задержанного по делу бывшего министра транспорта Польши и экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака.



Об этом сообщает "Польское радио".



Мужчину, который представляет польскую компанию, занимающуюся управлением инфраструктурными проектам, задержали как четвертое лицо по делу о коррупции и отмывании денег в связи с дорожными инвестициями в Украине.



Александру Д. предъявлено обвинение в том, что он предложил 700 тысяч злотых неправомерной материальной выгоды Новаку, который занимал тогда должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины. За это ему грозит 12 лет заключения.



"Согласно доказательным материалам, подозреваемые договорились, что Славомир Н. будет незаконно влиять на выбор "Укравтодором" предложения, составленного компанией Александра Д. Предложение касалось подготовки проектных документов и надзора за работами при ремонте автодороги в Украине", - сказала пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.



За это, по словам прокуратуры, Александр Д. должен был пообещать Новаку взятку в размере 10% от стоимости контракта на сумму 1,65 млн евро. Обещанную сумму Александр Д. должен был перечислить в виде оплаты фиктивных консультационных услуг для компании, зарегистрированной для этого на Кипре по рекомендации Новака.



По словам следователей, компания Александра Д. получила контракт в Украине, однако не приступила к его выполнению. Также не произошло пересчета обещанного неправомерного вознаграждения.

