Зеленский заверил, что на Донбассе "никто ничего не собирается сдавать"

Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в районе проведения операции объединенных сил заявил, что никто ничего не собирается сдавать, ведь государство имеет мощную армию. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.



Так, Президент Владимир Зеленский во время пребывания в районе проведения операции объединенных сил подчеркнул, что украинская власть не устанет стремиться к миру и возврату украинцев и территорий, ведь этого хочет весь украинский народ.



Зеленский рассказал, что достижение мира является залогом экономического роста государства и улучшения качества жизни каждого украинца.



"Никто ничего не собирается сдавать, у нас сильная, мощная армия. Уважаем ее, поэтому и боремся за Украину, боремся за таких героев, чтобы они возвращались живыми", - сказал Президент.



Отдельно Владимир Зеленский посетил прифронтовую Марьинку в Донецкой области и пообщался с ее жителями. Президент подчеркнул, что одним из путей к миру параллельно с переговорами в рамках "нормандского" и "минского" форматов является постоянное и настойчивое укрепление наших Вооруженных сил.

