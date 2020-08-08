Кот британского МИД ушел на пенсию

Кот по кличке Палмерстон, работающий в МИД Великобритании, официально вышел на пенсию. Об этом сообщается на официальной странице животного в Twitter.



В опубликованном сообщении говориться о том, что после четырех лет на должности "главного охотника за крысами в МИД Великобритании" кот "принял решение" выйти на пенсию и отдохнуть.



В посте сообщается, что теперь кот будет жить в загородном доме.



Кот Палмерстон начал свою службу в МИД в 2016 году. На странице животного в Twitter более 105 тысяч подписчиков.



Также сообщается, что у Палмерстон были натянутые отношения с котом по кличке Ларри. Он служит в резиденции британских премьеров.

