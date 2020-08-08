СК РФ начал проверку обстоятельств задержания россиян в Белоруссии

Следственный комитет РФ организовал доследственную проверку обстоятельств задержания в Белоруссии 33 граждан России. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В Главном следственном управлении Следственного комитета проводится процессуальная проверка обстоятельств,...

...в результате которых 29 июля на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России", - сказала она.



После тщательного анализа всех необходимых сведений СК РФ даст им соответствующую правовую оценку.



Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан России, их обвиняют в подготовке теракта. Выступая 4 августа с посланием к народу и парламенту, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне были отправлены в страну намеренно.



