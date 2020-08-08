Лидер "Хезболлах" заявил о непричастности партии к взрыву в Бейруте

Шиитская партия "Хезболлах" не имеет отношения к взрыву в порту Бейрута. Об этом заявил в пятницу лидер партии Хасан Насрулла.



"На территории порта не было ранее и нет в настоящее время каких-либо веществ, боеприпасов или складов, принадлежащих "Хезболлах", - приводит слова шиитского политика телеканал Al Jazeera. Насрулла также выразил надежду на то, что в результате расследования будут "привлечены к ответственности все виновные независимо от их местоположения".



Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.



