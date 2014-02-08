Вы до сих пор в это верите? Мифы о чистке зубов

Чистка зубов у стоматолога вызывает у некоторых пациентов неоднозначную реакцию с оттенком пренебрежения и негатива. Основывается она на ошибочных убеждениях, которые стоматологи частной семейной клиники Porcelain готовы опровергнуть.

Миф 1: зубной налет — это естественная защита эмали

Зубной камень — это старые, затвердевшие слои налета: остатки пищи, отмершие ткани, которыми питаются тысячи бактерий. Посещение стоматологической клиники для профессиональной чистки зубов в Киеве — обязательная часть ухода за здоровьем полости рта и организма в целом.



Миф 2: это необязательно, главное — хорошо чистить зубы дома

Зубная щетка, даже электрическая, не в силах справиться со скоплением отвердевших частиц пищи, отмерших тканей. Жесткая щетина и сильное давление во время чистки наносят вред — травмируют десну и эмаль.

Отсутствие профессионального ухода за ротовой полостью чревато серьезными осложнениями. Цена такой халатности — воспаление десен, кариес, оголение шейки зуба, и вследствие этого потеря здоровых единиц.

Ультразвуковая чистка зубов — такая же лечебная процедура, как, например, установка пломбы. Вот только благодаря профилактическому снятию налета в стоматологии сократить количество будущих пломб можно в разы, как и стоимость устранения серьезных проблем, ведь риск их возникновения будет сведен к минимуму.

Миф 3: нет эффекта отбеливания, а после процедуры налет появляется еще быстрее

50 на 50. Во-первых, цель ультразвука — не косметический, а лечебный эффект. Осветление эмали — приятный бонус. Когда стоматолог при помощи профессиональных средств снимает камень и мягкий налет, зубы естественным образом очищаются, уходит желтый (серый) оттенок, пятна, появляется блеск. Если естественный оттенок эмали не белый, то ослепительной голливудской улыбки не получится.

Другой нюанс — быстрое потемнение эмали после чистки. Чистка зубов air flow в некоторых стоматологиях выполняет функцию полировки. Так быть не должно. После обработки абразивом на эмали остаются шероховатости. В таких местах налет начинает скапливаться с удвоенной силой. Потому уважающая себя клиника, такая как Porcelain, оказывает полный комплекс услуг, включая полировку и покрытие зубов фтором для защиты очищенных и временно чувствительных мест.

Существуют мифы о болезненности процедуры. Стоматологи их не опровергают, ведь болевой порог у каждого человека индивидуальный, да и «возраст» налета разный (чем тверже камень, тем чувствительнее). При этом врачи убеждают, что при грамотном подходе процедуру можно сделать максимально комфортной, а если проводить ее регулярно (каждые полгода), то болевых ощущений можно полностью избежать.